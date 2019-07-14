В Памплоне задержан потенциальный террорист на грузовике

Правоохранительные органы Испании задержали в субботу на подъезде к Памплоне, где сейчас проходит праздник Сан-Фермин, джихадиста на фуре. Об этом сообщают испанские информационные агентства EFE и Europa Press.
48-летний уроженец Марокко Аллал Эль Моурабит работает водителем фуры. В 2016 году он уже задерживался полицией за пропаганду терроризма и отсидел в тюрьме. В частности, он распространял экстремистские материалы через Интернет. Он всячески поддерживал исламских террористов и одобрял их кровавые теракты. Пребывание за решеткой никак не повлияло на его мировозрение, отмечают испанские СМИ.
С момента теракта в Ницце правоохранительные органы Испании пристально следят за всеми большегрузными автомобилями на территории страны. Поэтому фура Аллала Эль Моурабита в пригороде праздничной Памплоны сразу насторожила агентов. Задержание прошло в субботу в районе торгового центра Eroski.
В полиции предполагают, что джихалист специально выбрал один из ключевых дней праздника Сан-Фермин, когда на улицах Памплоны особенно многолюдно.Темы: Происшествия Памплона