В Памплоне задержан 24-летний торговец оружием - один из крупнейших в Интернете

Гражданская гвардия задержала в Памплоне 24-летнего мужчину, который считался одним из крупнейших торговцев оружием в «даркнете». В рамках операции в Германии, Соединённом Королевстве и Испании также было арестовано пятеро покупателей.

Как сообщает El Mundo, молодой человек закупал в Словакии списанное оружие, чинил его и затем продавал через интернет-площадку в теневом сегменте сети. Известно, что оружие, применявшееся во время терактов во Франции в 2015 году, имело такое же происхождение.

Испанец использовал для продажи оружия и боеприпасов платформу Alphabay Market, которая недавно была закрыта американскими властями. Кроме того, он прибегал к ряду средств, которые позволяли ему сохранять анонимность в Интернете, в частности пользовался сетью Tor, программами для шифрования сообщений, а оплату получал в биткоинах и на виртуальные банковские карты, зарегистрированные в оффшорных финансовых учреждениях.

После задержания торговца были проведены обыски в Наварре, Барселоне, Понтеведре и Ла-Корунье, в результате которых были обнаружены, среди прочего, инструменты для изготовления оружия и боеприпасов кустарным способом.

Следствию также стало известно, что злоумышленник с помощью различных транспортных компаний и поддельных документов направил не менее 30 пакетов с оружием по меньшей мере в 11 стан Европы, Америки и Азии.