В одном из секс-шопов Марбельи произошло странное ограбление

Двое грабителей, ворвавшихся в секс-шоп The Boudoir Boutique в Марбелье, покинули его с пустыми руками. Как сообщает The Olive Press, владелицу магазина Лору Тона крайне удивил тот факт, что взломщики не тронули дорогостоящий товар. «Это очень странно – они совсем ничего не взяли», - отметила Тона.

Тона, уроженка Лондона, успешно управляет торговой точкой в районе Нуэва-Андалусия уже семь лет. «Грабители вскрыли дверь, но не забрали ни деньги, ни товары. Это было крайне глупо с их стороны, так как у нас установлены камеры наблюдения, и сейчас полиция занимается этим вопросом», - удивляется хозяйка. В связи с инцидентом руководство магазина усилило меры безопасности.