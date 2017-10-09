В районе Коста-дель-Соль появился миссисипский панцирник, обычно обитающий в Центральной и Северной Америке. Огромную рыбу, известную также как аллигаторовая щука, нашли в искусственном озере парка Ла-Репреса в Марбелье. Она является одним из крупнейших обитателей пресных вод малой глубины.

Эксперты недоумевают, как это создание, питающееся черепахами, лягушками и утками, могло попасть в водоем. Сотрудники департаментов окружающей среды и здравоохранения считают, что щука могла быть привезена кем-то из Америки и выпущена в озеро.

Представители местной администрации отметили, что данный вид крайне инвазивен, и у них не было бы другого выбора, кроме как уничтожить его, однако представители зоопарка Bioparc в Фуэнхироле предложили забрать щуку к себе и поселили ее в аквариуме.

Фотография неожиданного гостя моментально распространилась среди пользователей социальных сетей.