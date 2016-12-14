В небе над Испанией пролетел огненный шар

Сотрудники пяти астрономических обсерваторий зафиксировали факт присутствия в небе огненного шара, который был виден в течение нескольких минут. Как сообщают информационные агентства Испании, шар заметили в нескольких точках Кастилии – Ла-Манчи и Андалусии.

По словам астрофизика Университета Уэльвы Хосе Марии Мадьедо, небесное тело видели в обсерваториях Ла-Ита (Толедо), Калар-Альто (Альмерия), Сьерра-Невада и Ла-Сагра (Гранада), а также в астрономическом центре в Севилье.

По словам Мадьедо, шар возник в результате столкновения крупного небесного тела с атмосферой Земли на скорости в 72 000 км/ч. Некоторые очевидцы рассказывают, что в этот момент ощутили толчки, похожие на землетрясение. В настоящее время эксперты выясняют, полностью ли разрушился шар и остались ли его фрагменты по траектории движения небесного тела.