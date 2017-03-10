В Наварре произошло землетрясение силой 4,4 балла

Землетрясение силой 4,4 балла по шкале Рихтера произошло в пятницу утром в испанском муниципалитете Одиета (Наварра), в 12 километрах от Памплоны. Об этом сообщает Национальный географический институт.

Землетрясение произошло в 7:43. Его эпицентр располагался на глубине в один километр. Толчки ощущались практически во всех уголках Памплоны. Местные жители рассказывают, что у них в домах двигалась мебель и падали предметы с книжных полок. И даже сейсмолог Антонио Аретабала, который через Twitter призывал всех к спокойствию, признался, что сам испугался.

Информации о пострадавших и серьезных разрушениях пока не поступало.