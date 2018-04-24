В налоговой инспекции Памплоны произошёл взрыв газа

В здании налоговой инспекции Памплоны взорвалось несколько газовых баллонов, входящих в состав автоматической системы пожаротушения.

Как сообщают власти Наварры, взрыв газа произошёл на девятом этаже. В полиции исключают злой умысел, поскольку всё указывает на технические причины инцидента.

Взрыв вызвал беспокойство среди жителей близлежащих районов. Во время происшествия в здании никого не было, в связи с чем эвакуация не потребовалась и обошлось без пострадавших.

На место происшествия прибыло несколько бригад пожарной службы. Ударной волной от взрыва повредило перегородки, двери и окна.

Компетентные органы проведут тщательную проверку здания и оценку повреждений.