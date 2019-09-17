В Мурсии закрыли пляжи из-за мертвых тунцов

Сразу несколько пляжей в провинции Мурсия были закрыты из-за массового выброса на берег мертвых тунцов.
Недалеко от пляжей находится тунцовая ферма. Из-за обрушившейся в последние дни на Испанию стихии тунцы оказались выброшенными на берег. При этом на сушу попадали уже мертвые рыбы, туши которых плавали в море около трех дней. По этой причине их мясо успело накопить опасные вещества и стало непригодно для употребления в пищу.
Между тем, в Интернет попало видео, на котором видно, как несколько человек разделывают тушу тунца прямо на берегу и складывают куски мяса в пакеты. В связи с этим местные власти решили на время закрыть доступ к пляжам.Темы: Происшествия Мурсия