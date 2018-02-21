В Мурсии за радикальные видео задержали марокканца

Национальная полиция Испании задержала 20 февраля в Торре-Пачеко (Мурсия) 31-летнего марокканца, который подозревается в пропаганде материалов радикального характера и вербовке джихадистов для террористической организации ДАИШ.

В Министерстве внутренних дел Испании сообщают, что задержанный публиковал на своих страницах в социальных сетях видеозаписи, которые были сняты официальной студией ДАИШ. Ролики пропагандировали ненависть и насилие против так называемых «врагов ислама», а также содержали призывы присоединиться к джихаду.

Правоохранители рассматривают деятельность марокканца как «особо опасную», поскольку в материалах, которые он распространял, фигурируют призывы к совершению терактов. Сообщается, что на протяжении последних трёх лет его взгляды становились всё более радикальными, и он достиг того состояния, когда он лично мог принять участие в террористических атаках.