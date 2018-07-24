В Мурсии вооружённый мужчина грабил магазины в костюме Супермена

Полиция Мурсии задержала 30-летнего мужчину, который обвиняется в совершении ограблений в посёлках Хавали-Нуэво и Ла-Ньора. «На дело» грабитель пошёл в костюме Супермена и с двуствольным ружьём.

Оба ограбления были совершены в один и тот же день в продуктовых магазинах, которые принадлежат выходцам из Китая.

Поверх костюма супергероя мужчина надел чёрную куртку, велосипедный шлем и солнечные очки.

После того как сотрудники полиции побеседовали с жертвами и свидетелями ограблений, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, им не составило труда установить личность злоумышленника. В скором времени он был задержан в собственном доме в Хавали-Нуэво. Там же был найден костюм и другие элементы одежды, а также двухстволка и ещё пять единиц оружия, зарегистрированных на имя отца задержанного.