В Мурсии у антикоррупционного прокурора украли компьютер

У прокурора по антикоррупционным делам Верховного суда Мурсии Хуана Пабло Лозано украли персональный компьютер из дома. По словам генерального прокурора региона Мануэля Лопес Берналя, это произошло для того, чтобы запугать его коллегу. Преступление было совершено две недели назад. Лозано, вернувшись с пляжа, обнаружил, что в его доме был обыск. Ничего другого похищено не было.

Генеральный прокурор убежден, что запугивание не подействует на его коллегу и тот продолжит так же рьяно бороться с коррупцией, как делал до этого.

Среди расследований, в которых участвует Лозано, дело Umbra, где обвиняются в коррупции чиновники, планировавшие экспансию на севере Мурсии. Кроме того, есть дело о незаконной разработке проекта в особо охраняемой территории рядом с Мар-Менор. Лозано также ведет расследование о мошенничестве в ходе строительства высокоскоростной железной дороги из Аликанте в Мурсию. Масштабы этого присвоения средств могут превысить 17 миллионов евро.