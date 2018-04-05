В Мурсии банда грабителей терроризирует жильцов охраняемых ЖК

В ночь на 4 апреля в трёх домах в Молина-де-Сегура (Мурсия) были совершены дерзкие ограбления. Инциденты произошли в соседних жилых комплексах Montepríncipe и Altorreal.

Во время ограблений хозяева находились внутри. Две пострадавшие жительницы Montepríncipe рассказали полиции, что собирались ужинать, когда в дом ворвались четверо неизвестных в капюшонах. Угрожая ножом, они требовали деньги, драгоценности и наркотики. В другом случае, в Altorreal, преступники не только взяли ценности, но и избили хозяина и изнасиловали на его глазах жену. Ещё одно ограбление обошлось без пострадавших.

За всеми тремя преступлениями, вероятно, стоит одна и та же банда. Полиция ведёт расследование. Предполагается, что у четырёх грабителей был ещё один сообщник, который ждал их в машине.

Жертвы нападений не смогли дать описание грабителей, поскольку они скрывали свои лица. Пострадавшие отметили, что, судя по акценту, это были арабы.

Жилые комплексы являются охраняемыми. Полиция изучает записи с камер наблюдения.