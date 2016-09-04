В море у берегов Кальпе нашли человеческие останки и атрибуты сантерии

Полиция расследует дело об обнаружении странных находок у берегов Кальпе, где дайверы выловили предметы, напоминающие человеческие кости и вещи, которые использовались для проведения религиозных ритуалов в странах Карибского бассейна.

Первую находку аквалангисты обнаружили в минувшую субботу. Это был человеческий скелет, завернутый в простыню с характерными элементами сантерии – синкретической религии, характерной для Кубы и являющей собой смесь христианства с чертами восточноафриканских верований.

Команда дайверов Гражданской гвардии исследовала местность, и в скором времени был обнаружен второй сверток. В нем также находились человеческие кости и похожие предметы, в том числе чаши, перья, листья, куклы и парики с именами на них.

Третий предмет был обнаружен в том же районе в минувший понедельник, однако пока его не подняли с морского дна.

Судебная экспертиза показала, что кости в первом свертке могли быть погребены в землю за 30-40 лет до того момента, как их выкопали и выбросили в море, что, по мнению экспертов, могло произойти недавно.

Гражданская гвардия проверяет гипотезу о том, что кости были выкопаны на кладбище и использованы в одном из ритуалов сантерии перед тем, как быть выброшенными в море. В этом агентам помогает эксперт в области религии.

Свертки были обнаружены неподалеку от скалы Ифач, которая видна со всего побережья Коста-Бланка и является популярным местом, откуда люди развеивают прах своих любимых над Средиземным морем.