В Михасе задержан грабитель в маске из фильма "Звездные войны"

В андалусском Михасе Гражданская гвардия задержала 41-летнего британского подданного, который подозревается в нападении, совершенном в одном из городских отелей. Как сообщают информационные агентства Испании, в момент атаки на злоумышленнике была маска персонажа саги "Звездные войны". При себе он имел огнестрельное оружие.

Инцидент произошел в конце августа. Неизвестный подошел к стойке ресепшн в одном из отелей Михаса и начал угрожать оружием единственному сотруднику, который в этот момент находился на рабочем месте. Нападавший похитил 1 500 евро наличными и скрылся. В ходе операции, получившей название Vader 2017, офицеры Гражданской гвардии воссоздали картину случившегося и выяснили, что за два часа до совершения налета тот же мужчина, одетый в жилет с надписью Interpol, попытался совершить ограбление в туристических апартаментах, но ему помешали находившиеся в квартире люди, которые не дали преступнику зайти внутрь. Тогда он скрылся, чтобы не быть опознанным.

Изучив видеозаписи и фотографии, офицеры установили личность нападавшего и задержали его. Преступник оказался хорошо знаком сотрудникам правоохранительных органов, так как несколько лет назад он участвовал в поджогах нескольких автомобилей. В ходе проведенного у него дома обыска у британца были изъяты вышеупомянутые пистолет и жилет с надписью Interpol, а также одежда, которая была на преступнике в день ограбления. Задержанный был помещен в тюрьму без возможности выхода под залог.