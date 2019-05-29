В метро Барселоны пассажиры расправились с карманником

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как люди схватили карманника и бьют его.По данным испанских СМИ, инцидент произошел на станции «Испания». Одному из пассажиров удалось схватить молодого человека в момент кражи. Затем подбежал второй очевидец и начал наносить вору удары, требуя вернуть вещи. Предположительно, этот второй мужчина и стал жертвой карманника.

СМИ сообщают, что карманник - иностранец, но национальность его не уточняют. В полиции же напомнили, что в таких случаях надо немедленно вызывать сотрудников правопорядка и стараться не распускать руки.