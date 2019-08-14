В мэрии Барселоны признали проблемы с безопасностью в городе

Советник мэрии Барселоны по вопросам безопасности Альберт Батле заявил в среду, что в городе в настоящее время наблюдается «кризис»: преступность выросла на 9% в первом полугодии.
Батле призвал поскорее проанализировать сложившуюся ситуацию и отметил важность своевременной и эффективной реакции полиции на такие происшествия. Впрочем, он поспешил успокоить горожан и гостей каталонской столицы: «Барселона остается безопасным городом по сравнению с другими - такими, как Париж, Лондон и Рим.
Кроме того, чиновник рассказал, что в Барселоне будет увеличено число сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность на улицах.
С начала года в Барселоне совершено 13 убийств. Для сравнения: за весь 2018 год в городе было убито 10 человек.Темы: Происшествия Барселона