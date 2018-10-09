В Мелилье раскрыли преступную организацию, занимавшуюся перевозкой нелегалов

Гражданская гвардия Мелильи ликвидировала криминальную сеть, которая незаконным образом ввозила на территорию Испании нелегальных мигрантов из стран к югу от Сахары. Людей перевозили через границу в автомобилях с двойным дном.

В результате завершающей части операции задержано три марокканца, которые играли важную роль в организации деятельности группировки. Они были знакомы с методами и протоколами Гражданской гвардии, которые действуют для досмотра.

На границе контрабандисты притворялись семьями. На задние сидения автомобиля сажали маленьких детей, а под ними находилось скрытое пространство, куда прятали нелегалов. В заявлении полиции отмечается, что перевозка осуществлялась в ужасных условиях, представляющих угрозу для нелегальных пассажиров, которые могли задохнуться или пораниться, а также вдыхали газы. Люди были полураздетыми, а высаживали их контрабандисты в разных точках Мелильи, предпринимая всевозможные меры, чтобы остаться незамеченными. После этого они быстро скрывались, бросая мигрантов на произвол судьбы. Стоимость такой поездки для нелегалов составляла 4500 евро с каждого.

В ходе операции было задержано 9 человек. Агенты также изъяли четыре автомобиля, на которых за последние три месяца в Мелилью незаконным образом ввезли 44 человека.

Расследование началось в январе 2017 года, и за это время было нейтрализовано 40 автомобилей, на которых перевозили людей и задержано 52 человека, все они марокканцы. По оценкам полиции доход криминальной сети составил около 800 тысяч евро. Всего в Мелилью доставили около 200 нелегалов.