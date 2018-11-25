В Марбелье застрелили французского наркоторговца

Убийство было совершено в гараже элитного жилого комплекса Sierra Blanca на пересечении улиц Сабалеа и Писарра. Следователи полагают, что речь идёт о разборках криминальных группировок, связанных с наркоторговлей. Убитый ранее уже привлекался к ответственности, а в последнее время, помимо наркотиков, предположительно занялся нелегальной торговлей оружием. После того как стало известно о его нахождении в Марбелье, полиция начала расследование, но так и не успела выяснить, зачем он приехал в Испанию.

Как сообщает ABC со ссылкой на источники в полиции, погибший получил более двух десятков огнестрельных ранений. Наёмный убийца стрелял из автомата Калашникова, который позже нашли в контейнере неподалёку от места преступления. Предполагается, что киллер поджидал жертву, когда тот возвращался домой, и заехал вместе с ним в гараж, а после жестокой расправы скрылся на мотоцикле.

За последний год это уже восьмая смерть, связанная с конфликтами между враждующими преступными группировками.