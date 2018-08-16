В Марбелье раскрыли банду «домушников»

Предполагаемым участникам банды от 31 до 37 лет. Им предъявлены обвинения в кражах со взломом и участии в преступной организации.

Как сообщили в полиции, в отношении одного из задержанных в июле уже был выдан ордер на арест в Каталонии. К тому же, итальянские власти запретили ему въезжать в шенгенскую зону.

10 августа около 03:00 утра в полицию поступило сообщение о двух субъектах в чёрном, которые пытались проникнуть в один из жилых домов. Они пытались взломать замок входной двери, при этом жильцы в это время находились внутри. Из другого дома грабителям удалось вынести деньги и другие вещи.

Проверив информацию, поступившую от очевидца, полиция приступила к поискам преступников. Их обнаружили и задержали в течение полутора часов на трассе A-7. В автомобиле была найдена сумка с инструментами, которые использовались для проникновения в дома, а также маски, перчатки и тёмная одежда. Кроме того, агенты обнаружили пять дорогих мобильных телефонов и 850 евро наличными, происхождение которых задержанные не смогли объяснить.