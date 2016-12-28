В Марбелье перехвачена крупная партия морских коньков

Расследование было начато после того, как агентам стало известно о готовящейся в Марбелье сделке по продаже крупной партии морских коньков. Они находятся под угрозой исчезновения и включены в соответствующий каталог исчезающих диких видов, подлежащих особой охране. В результате операции были задержаны пять человек, в том числе двое испанцев и трое граждан Португалии. Арест был произведен в момент попытки передачи товара на автовокзале в Марбелье. В момент задержания у преступников на руках было 7,12 килограмма морских коньков в высушенном виде. Происхождение товара неизвестно. Злоумышленники пытались сбыть его примерно за 10 000 евро. Конечной точкой партии был Китай, где морские коньки широко используются в традиционной медицине. Перехваченный груз был передан в фонд Aula de Mar для его надлежащей каталогизации.