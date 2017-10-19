В Марбелье активизировались догхантеры

В Марбелье на прошлой неделе скончались 15 собак в результате употребления химического вещества, найденного в местных парках.

Как сообщает портал The Olive Press, вещество было обнаружено вперемешку с мясными продуктами на одной из площадок в парке San Pedro в муниципалитете Нуэва-Андалусия, а также в Parque la Futura в районе La Campana (Марбелья). Лабораторный анализ показал, что это был гербицид для промышленного применения, который используется для защиты корней апельсиновых деревьев от вредителей.

Некоторые животные скончались всего через несколько минут после употребления яда.

Местные власти опровергли слухи о том, что питомцы случайно наткнулись на пестицид, который якобы до сих пор используется в регионе для обработки посевов. В мэрии заявили, что давно отказались от этого продукта, поскольку в ЕС на протяжении уже 20 лет действует запрет на его использование.

Полиция и природоохранная служба продолжают расследование в поисках виновных в жестоком обращении с животными.