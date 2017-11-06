В Малаге задержаны грабители, совершившие нападения на подростков в Хэллоуин

В ночь Хэллоуина агенты Национальной полиции задержали в Малаге восьмерых преступников, которым инкриминируются два ограбления с применением насилия и нападения. Как сообщают информационные агентства Испании, пятеро из них оказались несовершеннолетними. По данным следствия, задержанные, переодетые в различные костюмы, воспользовались своим инкогнито и численным преимуществом, чтобы напасть на пострадавших и отобрать у них мобильные телефоны и деньги.

Инцидент произошел 31 октября около 21:00. Хулиганы скрыли свои лица масками и балаклавами. Их первой жертвой стал 15-летний подросток, у которого злоумышленники попытались отнять телефон и пинали его ногами. Вмешательство других присутствующих и сопротивление со стороны самого юноши помешали им осуществить свой план, однако пострадавшего пришлось госпитализировать с ушибом носа, травмой верхней губы и ушибом колена.

В тот же вечер другой 13-летний тинейджер сообщил в Национальную полицию о похищении его мобильного группой неизвестных в масках, описание которых совпадало с характеристиками членов первой группы. В этом случае физическое сопротивление со стороны жертвы не помешало им похитить телефон и деньги.

Офицерам, которые осуществляли наблюдение в северной части города, удалось обнаружить одного из членов банды и установить его личность. Впоследствии были задержаны и остальные хулиганы. У них изъяли маски, балаклавы, платки и шапки, которые использовались для осуществления ограблений, а также похищенный телефон.