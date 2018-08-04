В Малаге задержали мошенников, обманывавших туристов с жильём

Испанская полиция задержала в Фуэнхироле (Малага) двух человек по подозрению в мошенничестве. Они обманывали туристов, предлагая в интернете в аренду жильё на Коста-дель-Соль, которого в действительности не существовало.

Злоумышленники указывали в объявлениях низкие цены, но при этом требовали обязательной предоплаты. Ключи от апартаментов никто из туристов так и не получил.

Полиция выяснила, что мошенники пользовались ещё одной преступной схемой. Они предлагали микрокредиты на очень выгодных условиях, а чтобы оформить заём они также просили перевести деньги на счёт в определённом банке.

Расследование началось после того, как в полицию поступило заявление от одного из пострадавших. Он рассказал, что преступники выведали у него номер счёта, угрожая огнестрельным оружием. Именно этот счёт впоследствии использовался для получения денег от жертв.

Полиция изъяла у задержанных оружие, которое оказалось муляжом, а также инструменты, которые использовались для краж со взломом, несколько SIM-карт и эмблему Гражданской гвардии.

В полиции не исключают, что будут произведены дополнительные задержания.