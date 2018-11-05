В Малаге задержали мошенников, которые провоцировали аварии, чтобы получить компенсацию

Испанская полиция задержала в Малаге 82 человек, причастных к многочисленным автомобильным авариям, произошедшим в столице провинции в последние три года.

В ходе расследования были изучены 21 страховых случая, по которым были поданы заявления о возмещении ущерба. Выяснилось, что ДТП были умышленно спровоцированы для получения компенсации.

Как сообщает Diario Sur, сначала аварии происходили между частными лицами, но со временем схемы преступлений усложнялись и становились всё более изощрёнными: использовались арендные автомобили, столкновения происходили с участием общественного транспорта и такси. Цель заключалась в том, чтобы в авариях было как можно больше пострадавших, что увеличивало сумму компенсаций. В общей сложности выплаты составили порядка 260 тысяч евро.

Главные подозреваемые – двое родственников из Кадиса и приближенные к ним лица, которые привлекали друзей и знакомых, в том числе несовершеннолетних.

Расследование началось после того, как было замечено, что в ряде страховых случаев фигурируют одни и те же лица.