В Малаге произошло четыре землетрясения

В ночь на понедельник, 18 марта, в провинции Малага произошло четыре землетрясения.

Магнитуда толчков составляла от 1,7 до 2,1 баллов по шкале Рихтера. По данным Национального географического института, землетрясения были зарегистрированы в промежутке с 20:42 до 00:23 в зоне между Арчидоной и Вильянуэва-дель-Трабуко.

Первые толчки произошли в Вильянуэва-дель-Трабуко. Их магнитуда составляла 1,7 балла, и местные жители их практически не ощутили.

Второе землетрясение было самым сильным за ночь и достигло 2,1 баллов. Оно произошло в Арчидоне в 21:07. Очаг землетрясения находился на глубине 3 км.

Ещё два землетрясения были зарегистрированы в том же районе в 22:15 и 00:23. Толчки были слабее и не превышали 1,8 баллов.