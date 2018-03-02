В Малаге обнаружили несколько подпольных плантаций марихуаны

Испанская полиция раскрыла преступную группу, которая занималась выращиванием марихуаны в жилых домах в Малаге. В результате операции было задержано 10 человек, все они – члены одной семьи.

Группу возглавляли двое братьев, которые занимались выращиванием и распространением наркотиков. В полиции также сообщили, что они скупали в большом количестве разные виды оружия.

Плантации с марихуаной были обнаружены в нескольких домах. В результате обысков было изъято 2100 растений каннабиса и почти 4 килограмма готовой марихуаны, 1,2 килограмма кокаина, 24 грамма амфетаминов, а также ружья, пистолеты, дубинки, кастеты и другое оружие, автомобили, водный мотоцикл и 53 тысячи евро наличными.

Полиция вышла на группу в прошлом году. Злоумышленники занимались разными видами преступной деятельности, преимущественно связанной с распространением психотропных веществ.