В Малаге арестовали женщину, проглотившую более 1300 граммов кокаина

В аэропорту Малаги гражданской гвардией арестована 47-летняя женщина, которая провозила внутри себя 1353 грамма кокаина. Она собиралась сесть на рейс в Цюрих (Швейцария).

Состояние нервозности пассажирки заставило полицейских заподозрить, что с ней что-то не так. С помощью специальной аппаратуры агенты нашли в ее брюшной полости многочисленные капсулы с наркотиком.

Гражданка Нигерии сначала была направлена к врачам, которые извлекли из ее тела кокаин, а затем была арестована.