В Мадриде задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма

Полиция арестовала в Мадриде двоих молодых людей с испанским гражданством в возрасте 18 и 27 лет. Их подозревают в пропаганде терроризма в социальных сетях. Старший выражал уверенность в том, что Испания вскоре превратится в арабское государство.

Он привлек к себе внимание правоохранительных органов своими высказываниями о джихаде после своей поездки в Турцию и последующего скорого возвращения в Испанию.

Этот молодой человек уже проявлял приверженность исламскому радикализму в своем учебном заведении, где изучал информатику. Во время минуты молчания в память о жертвах терактов в Париже 13 ноября 2015 года он начал кричать, объясняя что нападение было оправдано, что поразило его сверстников и учителей.

Он неоднократно высказывался в поддержку ИГИЛ, а также выражал желание вступить в ряды его боевиков, утверждая, что это идеальное государство для правоверного мусульманина. Молодой человек неоднократно обещал прийти вооруженным в класс и убить всех, кто с ним не согласен.

Он каждый день посещал публичную библиотеку, где просматривал многочисленные страницы джихадистов, создавал профили в социальных сетях, скрывавшие его личность, и пропагандировавшие идеологию ИГИЛ.

Второй задержанный также выражал поддержку терроризму. Оба они останутся под стражей до окончательного выяснения обстоятельств.