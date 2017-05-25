В Мадриде задержаны подозреваемые в подготовке теракта

Испанская полиция задержала в Мадриде двоих марокканцев, которые распространяли через Интернет экстремистские материалы, и занимались так называемым "кибертерроризмом". Не исключено, что подозреваемые могли готовиться к совершению теракта на территории Европы. Об этом сообщают в среду испанские информационные агентства.

Задержанным - 43 и 22 года. Они активно изучали и распространяли в Сети пособия по изготовлению взрывчатки и другие экстремистские материалы. Сотрудники правоохранительных органов решились на операцию по задержанию после того, как один из марокканцев запросил лицензию на управление грузовым автомобилем.