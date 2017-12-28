В Мадриде задержана виновница химических ожогов у пассажиров пригородного автобуса

Офицеры Гражданской гвардии нашли виновницу инцидента в пригородном автобусе, в результате которого двое молодых людей получили химические ожоги. Ею оказалась 50-летняя женщина, в отношении которой ведется расследование в связи с причинением травм по неосторожности. Как сообщают информационные агентства Испании, она разлила промышленное средство для чистки труб на сиденье автобуса, следовавшего в Мадрид из пригорода Альхете. В результате пассажиры, севшие на это место, получили ожоги. Подозреваемая находится на свободе в ожидании вызова из суда.

Следствие было начато после подачи заявлений пострадавшими юношей и девушкой. Из-за полученных ран они были вынуждены обратиться в больницу. Офицеры изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне, и заметили, как некая женщина ставила пакет на это же сиденье.

Виновница происшествия, оказавшаяся частой пассажиркой маршрута, призналась, что везла промышленное средство для устранения засоров в пластиковой бутылке, которая, по всей видимости, пострадала из-за содержащейся в составе кислоты и протекла. Женщина заверила, что умысла в ее действиях не было и что она не заметила их последствий, поэтому случившееся ее очень расстроило.

В свете того факта, что авторам заявлений потребовалась медицинская помощь, расследование велось судебной полицией муниципалитета Дагансо-де-Арриба. Следователи изъяли автобусное сиденье для проведения анализа в департаменте криминалистики. Параллельно с этим врачи сообщили, что полученные пострадавшими ожоги были вызваны воздействием кислоты. Тогда же офицеры увидели на видеозаписи и женщину с пакетом.

Любопытная особенность этого дела заключалась в том, что несколько дней назад Национальная полиция начала расследование аналогичного инцидента, произошедшего в минувшую среду в одном из городских столичных автобусов. Впрочем, согласно первичным заключениям, в этом случае жидкость не представляла опасности для здоровья пассажиров.