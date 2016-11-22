В Мадриде задержан руководитель коррупционной группы в компании Petrobras

Гражданская гвардия задержала в одном из отелей в центре Мадрида предполагаемого главу коррупционной группы внутри бразильской нефтяной компании Petrobras, сообщают информационные агентства Испании. По данным приближенных к следствию источников, арестованный отвечал за выплату комиссий политикам и предпринимателям в обмен на победу в тендерах как на территории Бразилии, так и за рубежом.

По сведениям Генерального управления Гражданской гвардии, речь идет о 43-летнем Р.Т.Д., который работал адвокатом в строительной фирме Odebrecht. Власти Бразилии вели в отношении него расследование в рамках операции Lavajato в связи с предполагаемым отмыванием средств внутри нефтяной компании Petrobras. В общей сложности путем подобных махинаций различным политическим партиям было переправлено более 14 миллионов евро. В апреле задержанный бежал из Бразилии в США. Несколько дней назад он прибыл в Испанию.

Арестованному, имеющему двойное испано-бразильское гражданство, инкриминируются отмывание средств, взяточничество и принадлежность к преступной организации. В отношении него действовал международный ордер на арест, в соответствии с которым Гражданская гвардия и произвела задержание.

Начатая в 2014 году операция Lavajato стала крупнейшим в Бразилии делом об отмывании денег и нецелевом расходовании государственных средств. Национальная нефтяная компания Petrobras передавала средства политическим партиям и членам правительства. Вышеупомянутое задержание стало первым арестом в рамках операции, произведенным на территории Испании. В целом операция направлена на борьбу с коррупцией в политических институтах на почве нарушений, обнаруженных на государственном нефтяном предприятии.