В Мадриде задержали сына венесуэльского предпринимателя

Испанская полиция задержала в Мадриде одного из сыновей венесуэльского миллионера Роберто Энрике Ринкона Фернандеса, проживающего в США, в рамках расследования дела об отмывании капиталов в государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что агенты подразделения по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями арестовали Хосе Роберто Ринкона Браво. В ходе операции также был произведён обыск в доме португальского бизнесмена Жоао Эспирито Санто под Мадридом. В Испании проводятся проверки денежных переводов из-за рубежа, в том числе из США, которые предположительно совершались в целях отмывания капиталов.

Расследование по этому делу началось в середине 2017 года. В числе его фигурантов - ряд топ-менеджеров, которые стояли во главе PDVSA в эпоху Уго Чавеса, включая директора предприятия Рафаэля Рамиреса, который также был представителем Венесуэлы при ООН в 2014-2017 годах.

Ринкон-старший был задержан в 2015 году в США и признал себя виновным в даче взяток госслужащим в целях получения выгодных государственных контрактов.

Сын Ринкона связан с четырьмя организациями, зарегистрированными в Мадриде: Global Maghas, Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda, Tradequip España Inspección и Logística, y Cibaria Gourmet.