В Мадриде задержали грабителя, который выдавал себя за дипломата и вскрывал машины за 20 секунд

Испанская полиция задержала преступника, который специализировался на автомобильных кражах. Он ездил по Мадриду на машине с поддельными дипломатическими номерами, выслеживал определённые марки автомобилей и за 20 секунд искусно вскрывал их.

Задержанный – гражданин Болгарии, который пробыл в Испании всего два месяца и приехал «для выполнения заказа по работе». Он работал один и грабил в среднем по два автомобиля в неделю. У себя на родине он также числится в розыске.

Полиция отмечает высокий уровень подготовки преступника, который использовал новейшие технологии для проникновения в автомобиль. Инструменты позволяли ему быстро взламывать замок, отключать оборудование и систему диагностики автомобиля.

Расследование началось из-за подозрительного автомобиля с номерами польского посольства. В системе значилось, что транспортное средство должно было находиться в Польше, но оно было замечено в Мадриде.

Во время ареста у мужчины при себе также были фальшивые документы на имя другого болгарина. При обыске в доме, где остановился грабитель, были обнаружены поддельные номерные знаки посольств 15 стран Евросоюза и Иордании и, а также два десятка ключей к автомобилям, электронные устройства для запуска двигателя и другие инструменты.