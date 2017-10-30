В Мадриде забросали камнями балкон с каталонским флагом

В столичном районе Pilar (округ Fuencarral-El Pardo) произошёл инцидент из-за сепаратистской символики на фасаде жилого дома. Группа неизвестных забросала камнями балкон, на котором была вывешена каталонская эстелада.

В результате в квартире были разбиты окна, но никто не пострадал. Повреждения на балконе были настолько значительными, что потребовалось вмешательство спасательных служб. По информации издания ABC, около полудня на место прибыл отряд пожарных, чтобы укрепить окно и предотвратить падение стекла на дорогу.

Как сообщает Telemadrid, жильцы дома изначально были против использования флага каталонских сепаратистов и считают этот жест провокацией. На других балконах этого же здания развеваются испанские флаги.