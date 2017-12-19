В Мадриде за связь с террористами задержан 19-летний марокканец с испанским гражданством

Информация о задержании появилась на странице министра внутренних дел Хуана Игнасио Сойдо в Твиттере. Задержанный – 19-летний выходец из Марокко, получивший испанское гражданство. В МВД сообщают, что, начиная с 16 лет, взгляды молодого человека становились всё более радикальными. Он открыто выражал в социальных сетях своё стремление стать «мучеником» и «орудием» военного джихада. Отмечается, что в последние месяцы поведение подозреваемого становилось всё более агрессивным, что и стало поводом для его задержания. Он был активным интернет-пользователем и использовал несколько профилей в социальных сетях для получения и распространения исламистской пропаганды.

Новый подход полиции к проведению подобных операций предполагает «нейтрализацию латентной угрозы». Правоохранители считают, что вступление в ДАИШ и приверженность ценностям и целям организации служит толчком к совершению терактов.