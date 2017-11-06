В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков

Профсоюзы CC.OO., UGT и CGT объявили о проведении бессрочной забастовки службы сбора отходов в Мадриде. Забастовка началась 6 ноября 7:00.

Профсоюзы, представляющие интересы 1600 сотрудников коммунальных служб, обосновывают проведение акции невозможностью достичь компромисса с предприятиями по вопросу заключения коллективных договоров. Мэрия города предприняла попытку выступить в качестве посредника в споре.

Требования профсоюзов заключаются в повышении заработной платы и предоставлении гарантий сохранения рабочих мест. В UGT отмечают, что предложения, которые выдвигают предприятия, предполагают ухудшение условий труда и ущемляют права работников.

Контракты мэрии Мадрида на сбор мусора распределены между тремя организациями: компанией Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), объединением компаний OHL, Valoriza, Ascan и Acciona, а также объединением Ferrovial и Urbaser.