В Мадриде ликвидировали дурманный сад во дворе жилого дома

Муниципальная полиция Мадрида ликвидировала садовые насаждения в одном из дворов в столичном районе Latina. Причиной тому стало произрастание там 66 кустарников бругмансии, известной также как «древесный дурман» или «ангельские трубы».

Растение является ядовитым и известно своими способностями воздействовать на волю и память при его употреблении. В его листьях и стеблях содержится токсичное и галлюциногенное вещество скополамин.

Как сообщает издание ABC, После того, как специалисты из Ботанического сада провели анализ образцов из сада, полиции было рекомендовано немедленно уничтожить кустарники.

О наличии опасного растения в зоне общественного пользования сообщил один из местных жителей, увлекающийся ботаникой.

Садовник, работающий в этом жилом комплексе, заявил полиции, что ему неизвестно, кто посадил бругмансию. Ведётся расследование.