В Мадриде арестовали 29 человек за фиктивный брак

В Мадриде полиция арестовала 29 человек за заключение фиктивных браков. Об этом говорится в пресс-релизе столичного управления полиции.

Операция носит имя «Фараон». С момента ее начала в 2015 году было разоблачено уже 157 человек. Она проводится до сих пор с целью разоблачения тех, кто незаконно вступает в брак. Все задержанные знали о незаконности собственных действий и осуществляли их в обмен на финансовое вознаграждение в 13 тысяч евро.

В основном браки заключались в различных частях Мадрида между испанскими гражданами и приезжими из Египта, а также выходцами из Доминиканской республики, получившими испанское гражданство, и их соотечественниками. Таким образом они получали семейную карту для пребывания на территории Европейского союза.