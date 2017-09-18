В Льорет-де-Мар задержаны квартирные воры из Грузии

В минувшую среду в Льорет-де-Мар Автономная полиция Каталонии задержала двоих граждан Грузии в возрасте 25 и 30 лет, которых подозревают в совершении двух краж в жилых домах. Как сообщают информационные агентства региона, арестованы они были в тот же день, когда местные жители позвонили в полицию и сообщили, что двое неизвестных пытались взломать окно в квартире. Мобилизованный патруль обнаружил и задержал двоих мужчин. В руках у одного из них была отвертка, которую он выбросил, завидев стражей порядка.