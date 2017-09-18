В Льорет-де-Мар задержаны квартирные воры из Грузии

В минувшую среду в Льорет-де-Мар Автономная полиция Каталонии задержала двоих граждан Грузии в возрасте 25 и 30 лет, которых подозревают в совершении двух краж в жилых домах. Как сообщают информационные агентства региона, арестованы они были в тот же день, когда местные жители позвонили в полицию и сообщили, что двое неизвестных пытались взломать окно в квартире. Мобилизованный патруль обнаружил и задержал двоих мужчин. В руках у одного из них была отвертка, которую он выбросил, завидев стражей порядка.
Полицейские считают, что один из грабителей выполнял роль наблюдателя, пока второй взламывал окно. Преступник попытался вскрыть его ударом ноги, однако ему это не удалось. Впрочем, воры смогли забраться в другую квартиру в этом же доме и украсть наручные часы, которые были обнаружены на руке у одного из злоумышленников во время обыска. В пятницу задержанные были переданы в распоряжение суда города Бланес.Темы: Происшествия Льорет-де-Мар