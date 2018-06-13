В логистическом центре H&M под Мадридом началась бессрочная забастовка

Работники логистического центра H&M в Испании, расположенного в Торрехон-де-Ардос (Мадрид) 12 июня начали бессрочную забастовку, после того как переговоры с руководством компании закончились безрезультатно.

Как сообщают в профсоюзе UGT, разногласия связаны с вопросом повышения зарплаты. Представители работников отмечают, что были произведены незначительные повышения для тех, кто получал меньше всего, однако этих мер недостаточно. В компании также подтвердили, что руководство предложило повышение зарплат почти на 16% в течение трёх лет для самой низкооплачиваемой категории работников, к которой относится половина сотрудников центра.

Работники, со своей стороны, требуют повышения оклада с 844 евро до 1000 евро к 2021 году и сокращения разрыва в оплате труда разных категорий.

В центре, который занимает 36 тысяч квадратных метров, работает 318 сотрудников. В апреле и мае они уже прибегали к приостановке работ. Комплекс в Торрехоне - единственный логистический центр брэнда на территории Испании, который распространяет товары по всему Пиренейскому полуострову.