В Каталонии зафиксирован первый случай микроцефалии плода из-за вируса Зика

В минувший четверг в Каталонии был зарегистрирован первый случай микроцефалии у эмбриона вследствие заражения матери вирусом Зика, сообщают информационные агентства Испании. В общей сложности в регионе им заражены четыре беременные женщины. Они регулярно проходят жесткий контроль, призванный отследить развитие плода. Нынешний случай стал первым эпизодом осложнений.

На сегодняшний день в Каталонии вирусом Зика заражены 39 человек – 15 мучжин и 24 женщины, в том числе четверо беременных. До этого момента на территории региона не наблюдалось случаев местной передачи вируса, и во всех случаях заражение происходило за границей.

В отношении беременных женщин, которые находились в ситуации риска заражения данным вирусом, по-прежнему действует особый протокол, подразумевающий постоянный контроль за состоянием плода, а также за здоровьем ребенка после его рождения.

Представители департамента здравоохранения делают особый упор на том, что беременные женщины, путешествующие в эндемичные районы (страны Карибского бассейна, Южной и Центральной Америки и Африки), подвергаются риску. Они также отмечают, что по возможности путешествие лучше отложить до момента окончания беременности.