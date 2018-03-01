В Каталонии задержан подозреваемый в хакерских атаках во время выборов

Мужчина, который подозревается в совершении более 20 хакерских атак, зафиксированных во время подготовки и проведения выборов в парламент Каталонии, был задержан 27 февраля Гражданской гвардией в Таррагоне.

30-летнего мужчину обвиняют в том, что он нанёс ущерб организациям с помощью электронных средств, завладел секретной информацией и распространял её с помощью профиля в Twitter, а также совершил хакерские атаки, направленные против сайтов государственных организаций и компаний, ответственных за проведение выборов.

Как сообщает Europa Press со ссылкой на источники в полиции, задержанный связан с хакерской сетью «Анонимус». Предполагается, что он совершил серию атак не только в день проведения выборов 21 декабря, но ранее в период с 1 октября.

Сообщается, что в ходе обысков в его доме также была обнаружена плантация марихуаны.