В Каталонии произошло землетрясение силой 3,6 балла

Землетрясение в 3,6 балла по шкале Рихтера произошло в каталонских муниципалитетах Ла-Сельва, Жиронес и Маресме, сообщает Институт геологии и картографии Каталонии.

Эпицентр находился на глубине в 5 километрах в районе муниципалитета Риударенес, недалеко от Санта-Колома-де-Фарнерс. Аварийные службы получили 41 звонок за 20 минут. Материального или физического ущерба землетрясение не нанесло, однако посеяло панику. Жители этих населенных пунктов выразили свою озабоченность и в социальных сетях.

В службу 112 обратились люди из Монтсени, Льорет-де-Мар, Оспиталет-де-Льобрегат, Маканет-де-ла-Сельва, Сильса, Санта-Колома-де-Фарнерс, Бруниолы, Тордеры, Кальдас-де-Малавелья, Мальграт-де-мар, Жироны, Сант-Жулия-де-Рамис и Бескано, Вилоби-де-Оньяр.

После землетрясения гражданской защитой был опубликован Специальный чрезвычайный план землетрясения в Каталонии.

Мэр Вилоби-де-Оньяр Кристина Мундет пояснила в интервью телеканалу 324, что люди были напуганы сильным толчком, особенно с учетом того, что недавно они могли видеть землетрясение в Италии. Мундет сообщила, что полиция осмотрит здания, чтобы убедиться, что конструкции не повреждены.