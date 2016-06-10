В Каталонии произошло землетрясение силой 3,6 балла

В пятницу утром в северо-восточной части Каталонии произошло землетрясение в 3,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в провинции Жирона - между Баньолесом и Вилафаном. Толчки ощущались в районах Альт Эмпорда, Баш Эмпорда, Хиронес, Сельва, Осона и Гарроча.

Несколько свидетелей рассказывают, что землетрясение застигло их врасплох, и им показалось, что на улице было слышно что-то похожее на «взрыв», или «как будто грузовик врезался в здание». Пострадавших и разрушений нет.

До землетрясения в 3,6 балла в этом же районе произошло более незначительное в 2,4 балла в 8:09. Эксперт Института Картографии и Геологии Каталонии Ксавьер Гоула поясняет, что землетрясение было очень слабым и нет никаких причин для беспокойства. Подобное случается в Каталонии один или два раза в год, но не представляет никакого повода для опасений.