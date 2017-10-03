Во вторник, 3 октября, в Каталонии проходит всеобщая забастовка, организованная профессиональными объединениями CGT, COS, Intersindical-CSC, IAC а также так называемая «забастовка страны» под руководством организации «Круглый стол за демократию», в состав которой входят UGT, CC OO, Pimec, Cecot, Каталонская Национальная Ассамблея и Òmnium Cultural. Участники забастовки выражают протест против полицейского насилия, с которым каталонцы столкнулись во время воскресного референдума, проведение которого было признано незаконным Конституционным судом.

К забастовке присоединились транспортные компании, образовательные и культурные учреждения и другие организации, в том числе футбольный клуб «Барселона».

Движение автобусов и метро в Барселоне приостановлено до 17:00, число трамваев сократили вдвое. Железнодорожный перевозчик Renfe также ограничил количество составов: продолжают курсировать 76% поездов дальнего следования, 65% обычных поездов и 20% товарных составов. Аэропорт Эль-Прат пока функционирует в обычном режиме, здесь забастовка сказалась лишь на количестве такси.

По состоянию на 13:00 в регионе было закрыто 45 автомобильных дорог, включая трассы AP-7, A-7, A-2 и C-31, что привело к многокилометровым пробкам. Частично перекрыты и некоторые улицы в Барселоне, в том числе Gran Via, Travessera de Dalt и Travessera de Gràcia.

Из-за отсутствия учащихся закрыты почти все учреждения образования. В забастовке также принимают участие культурные учреждения Каталонии, включая Национальный художественный музей Каталонии, Музей современного искусства Каталонии, концертный зал «Л'Аудитори», Музей музыки, театр «Лисео», Дворец каталонской музыки и Национальный театр Каталонии.

В каталонском правительстве пояснили, что был установлен минимальный объём базовых услуг, предоставляемых во время забастовки. Будут продолжать работать диспетчерские службы экстренных служб, забастовка не повлияет на поставки электроэнергии и газа, водоснабжение и общественное освещение. Спасательные службы будут работать в режиме праздничных дней. Также установлено минимальное количество персонала, задействованного в поставках продовольственных и других товаров, оказании медицинской помощи и других услуг.

В Барселоне также проходят манифестации и пикеты, на улицы города вышли тысячи людей.