В Каталонии по подозрению с пропаганде терроризма задержана 19-летняя девушка

Гражданская гвардия задержала в Матаро (Барселона) 19-летнюю девушку, которая подозревается в пропаганде джихадизма в Интернете.

Задержанная – испанка марокканского происхождения. Её арестовали по месту жительства на улице Гарротча. Как сообщает 20 minutos со ссылкой на источники в полиции, молодая девушка предположительно размещала публикации радикального характера в социальных сетях. Следствие по этому делу также ведётся в Кадисе и Альмерии.

Сообщается, что через несколько часов после задержания девушку отпустили.