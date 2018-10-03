В Каталонии обнаружили экзотического светлячка

Совет по территории и устойчивому развитию каталонского правительства впервые официально подтвердил присутствие на территории региона экзотического жука рода Photinus, который светится в полёте.

Светлячок был замечен в нескольких комарках провинции Жирона: Жиронес, Гарроча и Баш-Эмпорда. Ранее он не водился в этой местности и предположительно появился из Центральной Америки.

Две группы исследователей из Музея естественных наук Барселоны и гражданской платформы gusanosdeluz работают над изучением распространения светлячков в Каталонии и их поведения. Они не исключают, что вид был занесён в регион гораздо раньше, учитывая, что в этом году были обнаружены колонии с сотнями особей.

Специалисты отмечают, что в некоторых случаях новые виды могут превратиться в инвазивные и представлять опасность для биоразнообразия.