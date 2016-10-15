В Каталонии корова сбежала со скотобойни

В Лериде (Каталония) 500-килограммовая корова сбежала со скотобойни. С 7 утра до полудня ее не могли поймать ни работники скотобойни, полицейские. Однако все равно эта история закончилась грустно.

Корове удалось сбежать из фуры, которая доставила ее на скотобойню. Она убежала довольно далеко, пересекла железнодорожные пути и добралась до парковки компании Nissan. Там ее попытались заблокировать полицейские автомобили. Но корове очень хотелось жить и она не сдалась – перебралась через капот машины.

Отчаявшись, сотрудники полиции вызвали ветеринаров из зоопарка, которые вкололи корове транквилизатор, а затем – смертельную инъекцию. Впрочем, в пищу мясо животного, убитого таким способом, уже не годилось (из-за содержащегося в крови транквилизатора). Поэтому мертвую корову просто уничтожили. Об этом сообщили в продовольственной компании Mercabarna.