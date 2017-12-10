В Кантабрии задержаны авторы нелегальных раскопок

Офицеры Гражданской гвардии арестовали двоих 32-летних мужчин и ведут расследование в отношении третьего в связи с присвоением ими 600 старинных монет, найденных в ходе незаконных раскопок. Как сообщают информационные агентства Испании, обвиняемые, жители городка Кабесон-де-ла-Саль, вели поиски рядом с особняками, дворцами, часовнями и церквями по всей территории Кантабрии.

Задержание было проведено в минувший вторник в рамках стартовавшей в сентябре операции Detection. Поводом для ее начала стало обнаружение нескольких нелегальных раскопок возле особняков и часовен. Следователям удалось установить, что правонарушители путешествовали по разным населенным пунктам и использовали в работе металлодетекторы. После задержания у них было изъято более 600 монет и ряд других предметов, в том числе кольца и часы, а также три металлодетектора, два пинпоинтера и две маленькие лопаты.

Закон Кантабрии об историческом наследии (11/1.998) запрещает использование металлодетектеров в случаях, когда речь идет не о надлежащим образом авторизованных поисках. Штраф за нарушение этого норматива составляет от 30 000 до 150 000 евро.