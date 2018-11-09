В Кадисе за сутки произошло два землетрясения магнитудой более 3 баллов

В ночь с понедельника на вторник, 5-6 ноября, жители провинции Кадис ощутили подземные толчки силой 3,1 балла. После полудня 6 ноября произошло ещё одно землетрясение магнитудой 3,2 балла. В обоих случаях сейсмическая активность наблюдалась в муниципалитете Прадо-дель-Рей, примерно в 90 км от столицы провинции.
Национальный географический институт Испании сообщил, что эпицентры двух землетрясений находились в разных точках муниципалитета на глубине 11 км. В службе спасения заявили, что сообщений о втором землетрясении от населения не поступало.
В тот же день подземные толчки также были зафиксированы в двух других андалусских муниципалитетах: в Ходаре (Хаэн) магнитудой 2,8 баллов и во Фуэнте-Вакерос (Гранада) магнитудой 2,5 баллов.Темы: Происшествия Кадис